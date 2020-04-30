مطار مرسى علم يستقبل المصريين العالقين في الدول الأفريقية

يستعد مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، لاستقبال رحلات طيران المصريين العالقين في بعض من الدول الأفريقية وذلك ضمن رحلات الجسر الجوي لإعادة العالقين بالخارج، وسيتم نقلهم فور وصولهم إلى فنادق المدينة المخصصة كحجر صحي لمدة 14 يوما.

من المقرر أن يستقبل المطار اليوم الخميس رحلات جوية قادمة من مدينة لاجوس النيجيرية، ومن العاصمة الكينية نيروبي بعد مرورها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر ومديرية الصحة بالبحر الأحمر لتجهيز فرق الحجر الصحي لإجراء الكشف والفحص على العائدين من الخارج.

كان مطار مرسى علم الدولي استقبل في الساعات الأولى من صباح اليوم رحلة الطيران القادمة من جوهانسبرج وعلى متنها 75 من المصريين العالقين في جنوب أفريقيا وتم دخولهم الحجر الصحي المخصص بإحدي الفنادق السياحية بمرسى علم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا تحت إشراف طبي كامل وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليهم فور وصولهم مباشرة مطار مرسي علم.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريح صحفى اليوم لـ:الوطن" أن فرق الحجر الصحي والطب الوقائى قامت بتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب المصريين العائدين من جنوب أفريقيا عبر طيارة جوهانسبرج فور نزولهم من سلم الطائرة وتطهير حقائبهم وتعقيمها وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من عدم حملهم أي فيروسات معدية وتم نقلهم عبر أتوبيسات مخصصة إلى أحد فنادق مرسى علم، تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إلى أنه من المقرر استمرار وصول عدد من الرحلات الجوية الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين بعدد من دول العالم وذلك حتى منتصف شهر مايو المقبل، وذلك ضمن إجراءات الحفاظ على المصريين العالقين وإعادتهم إلى ذويهم، بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوزارات والجهات المختصة للتنسيق بينها لإنهاء مشكلات المصريين العالقين بالخارج.