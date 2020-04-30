خبير روسي: فيروس كورونا قد يصاب بالوهن الخريف المقبل

قال مدير معهد علم الطفيليات والأمراض المدارية بجامعة سيتشنوفسك، والأستاذ في الأكاديمية الروسية للعلوم، البرفيسور ألكسندر لوكاشيف، إن إضعاف الفيروس التاجي كورونا قد يستغرق سنوات، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ولم يستبعد الخبير الروسي في الوقت ذاته أن يصاب الفيروس التاجي الجديد بالوهن في فصل الخريف القادم.وقال البروفيسور خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني: "الفيروس لم يضعف بعد، يمكن أن يضعف الفيروس على مر السنين، أي أنه يمكن أن يكون أكثر ضعفا في موسم الخريف، ولكن ليس مؤكدا أن يكون ضعيفا للغاية".

بالمقابل، دفع الخبير في علم الوراثة، فاليري إلينسكي، في المناسبة ذاتها، برأي آخر يستبعد أن تحدث مرحلة ضعف الفيروس في الخريف. يذكر أن روسيا سجّلت حوالي 99 ألف إصابة بالفيروس التاجي، وتمت معالجة وشفاء أكثر من 10000 شخص.