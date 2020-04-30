الزراعة: بدء حصاد البنجر في مساحة 3 آلاف فدان بـ "غرب غرب المنيا"

أعلن الدكتور أيمن عبدالعال المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا متضمنا بدء أعمال حصاد بنجر السكر، في مساحة 3 آلاف فدان بزيادة 2400 فدان عن موسم العام الماضي بإنتاجية متوقعة تصل إلى 25 طنا للفدان، وتم التعاقد عليها مع ثلاثة شركات لإنتاج السكر، وهي النوبارية وأبو قرقاص والفيوم بواقع 1000 فدان لكل شركة، مشيرا إلى إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اعتمد خطة التوسعات المستقبلية للمشروع مع بدء الموسم المقبل في الزراعة سبتمير المقبل.

وأضاف عبدالعال في تصريحات صحفية الخميس، أن أهم ما يميز إنتاج البنجر في مشروع غرب المنيا هو ارتفاع نسبة السكر فيه بنسبة تصل إلى 23%، وهو ما يضفي ميزة نسبية لزراعة بنجر السكر في المشروع، ويرفع من عائد زراعته في أراضي المشروع، ويدفع الدولة لزيادة المساحات المستهدف زراعتها ببنجر السكر إلى 5 آلاف فدان الموسم المقبل، مشيرا إلى أن نجاح زراعة البنجر في المشروع هو بمثابة رسالة طمأنة لشركات السكر بأنها مستعدة للتعاقد على أية مساحات إضافية لزراعة البنجر السكر.

وأوضح المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا، أن البنجر المنزرع في المنطقة يتميز بمحتوى البنجر من السكر وهو ما دفع شركات إنتاج السكر في التنافس على التعاقد على شراء المحصول بجانب ارتفاع نسبة الجودة، والتي تراوحت فيما بين 84% إلى 86%، مؤكدا على أن منطقة غرب غرب المنيا منطقة واعدة لإنتاج بنجر السكر وإقامة مجتمع زراعي صناعي بها.

يأتي ذلك بينما أعلن أيمن عبدالعال، بدء أعمال حصاد 1000 فدان تم زراعتها بالقمح ضمن المساحات المخصصة للمشروع لمختلف المحاصيل الشتوية والبالغة 20 ألف فدان تتوزع على زراعات القمح وبنجر السكر والمحاصيل الشتوية المستهدف زراعتها في أراضي المشروع، مشيرا إلى أنه تم تطبيق الممارسات الجيدة في الحصاد الآلي للحد من الفاقد خلال مراحل الإنتاج والتداول على أن يتم توريد محصول القمح إلى الصوامع التابعة لوزارة التموين بمحافظة المنيا.

وأشار المدير التنفيذ لمشروع غرب غرب المنيا، إلى أنه تم الاعتماد في النظام الزراعي بالمشروع على استخدام نموذج الزراعة الآلية بصورة كبيرة كأحد أنظمة المساحات الكبيرة في الزراعة من خلال المساهمة في عمليات الاستصلاح وزراعة بعض المحاصيل بالمشروع، وعمليات الحصاد لمحاصيل القمح، وخدمة وزراعة وحصاد محصول بنجر السكر.

وقال عبدالعال إن مشروع غرب غرب المنيا هو عبارة عن مزرعة بحثية استرشاديه ويشمل أيضا مزارع للإنتاج الحيواني والزراعات المحمية "صوب"، ويقع ضمن منطقة مساحتها أكثر من 420 ألف فدان، والذي يأتي ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان.