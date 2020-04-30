الكنيسة الأرثوذكسية تعلن عن رابع إصابة بين الكهنة بفيروس كورونا

أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن اكتشاف رابع حالة إصابة بين كهنة الكنيسة بفيروس كورونا المستجد ودخوله العزل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات لـ "الوطن" إن الحالة المصابة للقس مكسيموس صبحي، كاهن كنيسة العذراء في بني سويف.

وسبق وأعلنت الكنيسة عن اكتشاف إصابة كل من: "القمص صرابامون متري وكيل مطرانية دمياط، والقمص بيشوي ناروز كاهن كنيسة العذراء بقنا، والقمص تكلا شفيق كاهن كنيسة مارمينا بالفيوم".

ونفت إيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس، الشائعات التي يتداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصابة كاهنين بالإيبارشية بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الإيبارشية في بيان لها، إنه لا صحة لإصابة القمص باسيليوس نعيم، كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بالأقصر، والقمص كيرلس كاهن كنيسة مارجرجس السواقي، بفيروس كورونا المستجد، مطالبة الأقباط بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات.

وأضافت الإيبارشية، أن جميع كهنتها بخير وبصحة جيدة، وأنها تصلي لأجل الجميع.