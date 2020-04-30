صور.. "الطب الوقائي" يتابع الحجر الصحي لـ180 مصريا عائدين من السودان

تابع رجال الطب الوقائي في أسوان أعمال الحجر الصحي لـ 180 مصريا عائدين من دولة السودان، فور وصولهم إلى الحجر الصحي والعزل المطلوب بأحد الفنادق السياحية الشهيرة على كورنيش النيل بأسوان.

جاء في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتكليف الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى توفير أوجه الرعاية المطلوبة للمصريين العائدين من الخارج، حيث يجرى تقديم لهم وجبات الإفطار والسحور داخل غرفهم مع مراجعتهم طبيا في حال ظهور أي أعراض عليهم، وحتى الآن لم يجرى الاشتباه في أي منهم وجميعهم بحالة صحية جيدة.

وفي تصريحاته الصحفية، قال الدكتور مصطفي أبوالمجد مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية في أسوان، أن دفعة المصريين العائدين من الخارج يصل عددهم إلى 180 شخصا يتضمنون طلاب جامعات ومهندسين وأطباء مصريين، وعمالة مصرية تعمل في دولة السودان، حيث جرى تسهيل دخولهم إلى البلاد عبر منفذ قسطل البري الحدودي بين مصر والسودان.

وأشار أبو المجد إلى أنه فور وصولهم جرى إيداعهم الحجر الصحي والعزل بأحد الفنادق السياحية في كورنيش النيل بأسوان، لمدة 14 يوم كاملة، مع إجراء اختبار سريع للعائدين؛ للوقوف على حالتهم الصحية، إضافة إلى تقديم كل أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، وتوفير وجبتي الإفطار والسحور والمشروبات الرمضانية طوال فترة الحجر الصحي.

وأكد مدير الطب الوقائي أن هذه الدفعة من المصريين العائدين من السودان، سبقها وصول دفعات أخري علي مراحل مختلفة خلال الفترة الماضية عقب اندلاع أزمة كورونا بإجمالي 1500 مصري حتى الآن، جرى تسهيل دخولهم إلي مصر عبر بوابة أسوان، بالتنسيق بين وزارة الصحة والإدارة المركزية للطب الوقائي بالوزارة ومديرية الشؤون الصحية بأسوان.