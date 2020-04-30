"الإسكان" تبدأ الملاحقة.. عقوبات صارمة في انتظار تجار شقق "الاجتماعي"

بدأت وزارة الإسكان، تكثيف حملاتها ضد تجار وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث شنت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة حملة تفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأجرت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي جولة على عددٍ من الوحدات بمنطقة الـ800 فدان، بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، وكذا التأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.

ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، فيحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة فى القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، لمدة تصل سنتين، وذلك وفقا للمخالفة.

وأعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر اليوم، أنه تمّ ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي، قد فعّل منظومة الضبطية القضائية، في أبريل 2019، من خلال مأموري الضبط القضائي، وإتاحة رقم تليفون للمواطنين خاص بمأموري الضبط للإبلاغ عن أي مخالفات، إضافة إلى تنظيم زيارات دورية في أوقات مختلفة على مُختلف الوحدات المُخصصة بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك بغرض المُتابعة والرقابة للتحقق من شغل الوحدات السكنية المُخصصة، وفي حالة إثبات أي مخالفة يتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية المنضبطة إجرائياً في كل مدينة مما سيكون له بالغ الأثر في إعلام جميع المواطنين وحثهم على استغلال وشغل الوحدات السكنية دون الإخلال بالغرض الأساسي المُنفذة من أجله.