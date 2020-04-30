"إلى من يهمه الأمر".. إعلان عن علاج كورونا يثير الجدل في الإسكندرية

"إلى من يهمه الأمر تم اكتشاف علاج لمرضى كورونا للتواصل الاتصال على الرقم التالي"، لافتة معلقة في أد شوارع منطقة جناكليس بالإسكندرية أثارت سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناولوا الأمر بفكاهة.

البعض طالب الأمن، بالقبض على صاحب الإعلان بدعوى الاستهزاء بالمواطنين، ومحاولة استغلال حاجاتهم في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقال حساب يحمل اسم "أحمد عبد الفتاح"، "الإسكندرانية أبهروا العالم عملوا أول علاج لكورونا قبل أي دولة ستظل الإسكندرية سابقة عن باقي الدول الأوروبية"، وعلقت شيماء محمود، قائلة "فين قسم الرمل يقبض على المجنون ده هو اللعب بعقول الناس بقى عادي".

وقالت إسراء سعيد، "كفاية بقى الإسكندرانية اتحط عليهم كثير أوي كفاية أنتم بتعملوا كده ليه الناس مش قاادرة"، وغيرها من التعليقات التي سخرت من الإعلان.