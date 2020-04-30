دينا الشربيني تواصل تصوير مشاهد "لعبة النسيان"

تواصل الفنانة دينا الشربيني، تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل "لعبة النسيان"، والذي يعرض حاليًا.

وجاء تأخير الانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية من "لعبة النسيان"، بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا.

تدور أحداث مسلسل "لعبة النسيان" حول "رقية" دينا الشربيني، التي تعرضت لحادث أدى إلى دخولها غيبوبة 4 أشهر وفقدانها الذاكرة المتعلقة بآخر 6 سنوات من عمرها.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني وأحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم.