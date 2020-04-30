"صناعة البرلمان" تتابع الإجراءات الحكومية لترفيق التجمعات الصناعية

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تدرس ما جاء في بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أمام البرلمان باستهداف توجيه استثمارات عامة بحوالي 5.9 مليار جنيه لوزارة التجارة والصناعة لتنفيذ العديد من المشروعات، وذلك فى بيانها عن خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد 2020 / 2021.

وأيد عامر في بيان له اصدره، اليوم، اتجاه الحكومة إلى استكمال أعمال ترفيق 13 تجمعا صناعيا بمختلف المحافظات بمبلغ 5 مليار جنيه، وطرح مساحات مرفقة في حدود 10 مليون متر مربع مطالبا بضرورة أن تعلن الحكومة عن البرامج والتوقيتات الزمنية للانتهاء من ترفيق هذه التجمعات، مشيدا بإعلان الحكومة عن إنشاء 5 حاضنات تكنولوجية للمشروعات الصغيرة، واستكمال التوسع في إقامة مراكز التدريب المطورة بإنشاء 8 مراكز ليرتفع عدد المستفيدين في منظومة التدريب الصناعي إلى 36.5 ألف متدرب.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الكلية قدرت في خطة التنمية للعام المالي 2020/2021 بـ 740 مليار جنيه مقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة العام المالي الجاري، وهي أقل من الاستثمارات المحققة في عام 2018 / 2019 والتي ناهزت 970 مليار جنيه، وأنه تعويضا لاحتمالات انخفاض الاستثمار الخاص بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد.

واعتمدت وزارة التخطيط لتخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة التي تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة تربو على 80% من الاستثمارات الكلية، منها 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34% عن العام المالى 2019 / 2020.