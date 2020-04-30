تعرف على خطة القطاع السياحي للتعايش مع كورونا

بدأ القطاع السياحي إعداد خطة للتعايش مع كورونا خلال الفترة المقبلة لعودة الحركة السياحية إلى المدن السياحية المصرية، خاصة أن فيروس كورونا المستجد لن ينتهي قريبا، وبالتالي لابد من أخذ الإجراءات الاحترازية للتعايش معه، والتي تكفل الحفاظ على أرواح العاملين بالقطاع السياحي، وأيضا أرواح السياح المصريين والأجانب وتمنع انتقال المرض من شخص لآخر.

وكشف مصدر بالاتحاد المصري للغرف السياحية، أن أزمة كورونا ستطول وإن انتظرنا حتى إيجاد علاج نهائي للفيروس، والذي سيستغرق عدة سنوات وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن قطاع السياحة سيعلن إفلاسه وسينضم العاملين بالقطاع السياحي وعددهم نحو 4 ملايين ما بين عامل مباشر وغير مباشر إلى طابور البطالة كما ستسوء حالة المنشآت السياحية الفندقية نظرا لعدم إجراء عمليات صيانة لها.

وتابع المصدر: "لذا لابد من التعايش مع المرض والعودة للعمل بإجراءات إحترازية مشددة وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان ذلك حفاظا علي ارزاق العمالة وصناعة السياحة المصرية".

وأضاف المصدر لـ "الوطن"، أن الاتحاد بدأ بالفعل في إعداد خطة لتجهيز المنشآت السياحية والفندقية لاستقبال السياح خلال الشهور المقبلة تعتمد في الأساس على الحفاظ على صحة السائح والعاملين بالقطاع، مع عودة الحركة السياحية لتدب من جديد بالمدن السياحية المصرية.

وأوضح المصدر أن الخطة تعتمد في الأساس على عدد من الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية لتكون جاهزة لاستقبال السياح فور إعلان الدولة إعادة فتح حركة الطيران واستقبال السياح أو السماح باستقبال السياحة الداخلية والمواطنين المصريين، منوها إلى أن تلك الإجراءات سيتم تنفيذها والإشراف عليها بين وزارتي السياحة والآثار ووزارة الصحة بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية، موضحا أن خطة العمل تعتمد على عدد من الإجراءات أهمها:

- تعقيم المطارات والطائرات التي تقل السياح سواء الأجانب أو المصريين.

- أن يكون الحد الأقصى للإشغال الفندقي 25% من الطاقة الاستيعابية للفندق.

- التقلیل من التجمعات والأنشطة الاجتماعیة داخل الفندق، مع عدم إقامة أي أفراح أو حفلات داخل المنشآت الفندقیة.

- لا یجوز تسكین أكثر من شخصین في الغرفة مع الأخذ في الاعتبار زيادة طفل أو رضيع بحد أقصى في الغرف العائلية.

- يجب أن یلتزم الفندق بتخصیص طبیب مقيم لفحص كل نزیل للتأكد من خلو الجمیع من أي أعراض أو أمراض تنفسیة مع تعقیم الأمتعة عند الوصول وقبل دخولھا الفندق.

- ضرورة تركیب جھاز تعقیم على مدخل الفندق.

- توفیر معقم الیدین في منطقة الاستقبال بالفندق وتطھیر كافة المناطق العامة.

- ضرورة تنظیف وتعقیم جمیع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والحمامات العامة باستخدام المطھرات.

- تطھیر الغرف بالكامل بعد مغادرة النزلاء وتوفیر آلة البخار لتطھیرالأثاث والأقمشة وتنظیف المفروشات وفوط حمام السباحة في درجة حرارة عالیة.

- تطھیر المغسلة بعد اتمام عملیة الغسیل الیومیة.

- بالنسبة لمطعم الفندق يجب ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف بین طاولات الطعام.