محافظ أسوان يصدر قرارا بترقية 1085 عاملا بمديرية التربية والتعليم

أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قرارا بترقية 1085 من العاملين بمديرية التربية والتعليم من شاغلي وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، والتكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي اعتمدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين والحاصلين على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية وفقا لأحكام قانون التعليم ولائحته التنفيذية.

كما أعطى المحافظ، توجيهاته بمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتبارا من الشهر القادم، مكلفا مسؤولي مديرية التربية والتعليم بسرعة التحقق من استيفاء المرقين باقي المتطلبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الترقية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.