الإقبال يضاعف أسعار الخضار والفاكهة: المحشى فى المقدمة

زيادة الإقبال على السلع الغذائية خلال شهر رمضان الكريم أدت إلى ارتفاع أسعارها، خاصة السلع الأكثر رواجاً خلال هذه الفترة، كالخضراوات والفاكهة التى زاد بعضها إلى الضعف بسبب استغلال التجار لحاجة المواطنين لها.

التجار: المحاصيل الجديدة أسعارها مرتفعة وفى النصف الثانى من رمضان ستستقر

محمد صلاح، بائع خضراوات وفاكهة بمنطقة الحى العاشر بمدينة نصر، أكد أن الإقبال على الشراء يرتفع خلال شهر رمضان، وتحديداً فى بدايته، وأكثر الخضراوات التى تشهد إقبالاً الكرنب والباذنجان والكوسة وورق العنب، أما عن ارتفاع الأسعار فيوضح أنه يرجع إلى الأنواع المرتبطة بالموسم الجديد: «قبل رمضان كان كيلو البتنجان بـ5 جنيه وصل دلوقتى لـ10، وورق العنب كان بـ12 جنيه الكيلو، دلوقتى وصل لـ25»، وبالنسبة للفاكهة فالبطيخ والموز والكنتالوب هى الأكثر شراء: «البطيخة متوسط سعرها 20 جنيهاً، كيلو الموز والجوافة دلوقتى يتراوح ما بين 10 و13 جنيهاً».

وأشار «صلاح» إلى أن الأسعار ستنخفض مرة أخرى فى النصف الثانى من شهر رمضان: «لأن النص التانى من رمضان الإقبال بيقل شوية، لأن الزباين بيكونوا خزنوا كل حاجتهم خصوصاً مع السلع اللى ينفع تتخزن»، مؤكداً أنه بالنسبة للخضراوات والفاكهة لا يكون هناك استعداد للتخزين قبل شهر رمضان: «لأن الخضار بيبوظ مع الوقت، وآخره يومين أو 5 لو محطوط فى تلاجات كبيرة، وده على عكس بقية المنتجات الغذائية التانية».

حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية، يرى أن الارتفاع الملحوظ فى أسعار بعض المحاصيل يرجع إلى الموسم الجديد، مؤكداً أنه بمجرد طرح المحصول الجديد منها ستستقر أسعارها فى الأسواق، وأوضح «النجيب» أن جميع المنتجات الموجودة فى الأسواق إنتاج محلى ولا يوجد صنف واحد مستورد، مشدداً على أن الموردين والتجار بالأسواق يعطون تقريراً على مدار الساعة بحال الأسواق لغرفة العمليات بالاتحاد العام للغرف التجارية ويشمل التقرير الأسعار والكميات داخل الأسواق وخارجها للتنوير بالأزمات والعمل على حلها قبل تفاقمها.