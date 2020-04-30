واشنطن: تنظيم حزب الله الإرهابي المدعوم من إيران يواصل التآمر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن ألمانيا تنضم إلى عدد متزايد من الدول التي ترفض التمييز الزائف بين عمليات حزب الله الإرهابية والجناح السياسي المزعوم، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى أن تنظيم حزب الله الإرهابي المدعوم من إيران يواصل التآمر وينفذ هجمات حول العالم.

وأضافت الخارجية الأمريكية: نحث الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي على أن تحذو حذو ألمانيا بحظر تنظيم حزب الله.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، حظر حزب الله في جميع أنحاء البلاد، كما داهمت عناصر الشرطة منازل مشتبه في انتمائهم للحزب.