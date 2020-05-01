بريد الوطن.. أماكن لا تنسى: قصر بنت السلطان

امتداداً لحديثنا عن الأماكن العريقة، التى تتعلق فى أذهاننا بمخزون لا ينضب من التراث العريق، تبدأ قصتنا اليوم بالحديث عن قصر بنت السلطان الأميرة سميحة كامل بنت السلطان حسين كامل وحفيدة الخديو إسماعيل، ولدت الأميرة عام 1886 وسكنت القصر عام 1900، يقع القصر فى حى الزمالك بمحافظة القاهرة فى 150 شارع محمد مظهر، ويطل على النيل. عرف عن الأميرة سميحة كامل عشقها للفنون والثقافة والغناء وكتابة الشعر باللغة التركية، عندما قامت ثورة 1952 وصدر قانون المصادرة رفضت الأميرة مغادرة قصرها وأوصت بتخصيص القصر للأغراض الثقافية والفنية وحينما توفيت الأميرة فى 8/4/1984 آلت ملكية القصر إلى وزارة المالية، التى أخلته تماماً من محتوياته، وفى عام 1988 تسلمت وزارة الثقافة القصر خاوياً، وفى عام 1991 تقرر تجديده وتحويله إلى مبنى يصلح للاستخدام كمكتبة عامة تخدم جميع سكان القاهرة، افتتح القصر رسمياً عام 1995 وعرف بمكتبة القاهرة الكبرى، ويتكون القصر من ثلاثة طوابق وبدروم، تمت العناية به وتوسعته تمهيداً لافتتاح مكتبة لتصل مساحته إلى 2200 متر مربع، فى الواجهة توجد حجرة السكرتارية وبجوار حجرة السكرتارية توجد حجرة أخرى مستطيلة الشكل هى حجرة الصالون وجدرانها محلاة بالزخارف النباتية، وتوجد حجرة مخصصة لاستقبال كبار الزوار، الطابق الثانى توجد به صالة مستطيلة بها أربعة أعمدة من الرخام وفى الطابق الثالث يوجد السلم الخلفى.

مينا سمير

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