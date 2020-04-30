بسنت فهمي: دعم العمالة غير المنتظمة يأتي حماية للاستقرار الاجتماعي

قالت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، إن دعم فئة العمالة غير المنتظمة واليومية، يأتي حماية للاستقرار الاجتماعي، فأحسن عوائد ونتائج فيروس كورونا، هي بدء النظر إلى فئات معينة من الشعب المصري واحتياجاتها.

وأضافت فهمي لـ"الوطن": "الشعب المصري أهمل عشرات السنين"، مشيرة إلى أنه لا يمكن معرفة الأعداد الحقيقية للعمالة غير المنتظمة في مصر، وهذه كانت مهزلة الحكومات السابقة، وأحد أهم المزايا الواقعة الأن هو حصرهم، ومعرفة أعدادهم.

وتابعت أن المبلغ المحدد ليس كبير والبالغ 500 جنيه، لكنه بداية جيدة، ولا بد للمجتمع أن يتعاون مع الدولة، فلا يمكن للدولة أن تتحمل المسؤولية بمفردها، مشيرة إلى أن وباء كورونا، أجبر الدولة والمجتمع على رؤية العمالة غير المنتظمة، فإذا لم تهتم الدولة بهم بالمال ثم بالصحة، هم من سيقتلون قبل الميكروب، فهم قطاع كبير ومتداخلين مع كل فئات المجتمع.