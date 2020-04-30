  البحرية الكورية تشارك في "ريمباك" بقيادة واشنطن أغسطس المقبل

قال مصدر عسكري كوري جنوبي، اليوم، إن البحرية الكورية الجنوبية تخطط للمشاركة في المناورات البحرية متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تبدأ بالقرب من هاواي في أغسطس المقبل على الرغم من المخاوف بشأن وباء كورونا الجديد "كوفيد-19".

وأوضح الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، اليوم، أن مناورات حافة المحيط الهادئ "ريمباك" المصممة لتعزيز القدرات التشغيلية المشتركة للأمن البحري، ستُعقد في الفترة من 17 إلى 31 أغسطس المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأضاف المصدر العسكري الكوري الجنوبي "تعتزم البحرية الكورية الجنوبية المشاركة في مناورات ريمباك خلال العام الجاري، وسيتم تحديد عدد الجنود والسفن التي سيتم إرسالها إلى المناورات في وقت لاحق تبعًا لوضع كوفيد-19".

وكانت البحرية الكورية الجنوبية قد اعتادت على المشاركة في هذه المناورات التي تُعقد كل عامين، حيث أرسلت سفنها الحربية بما في ذلك مدمرة "سيجونج" العظمى المزودة بنظام إيجيس وغيرها من الأصول العسكرية.

وقالت البحرية الأمريكية إنها ستقلل من التدريبات على الأرض والشواطئ وتستثني الأحداث الاجتماعية على الشاطئ في مناورات هذا العام بسبب المخاوف بشأن "كوفيد-19".

وأوضح قائد أسطول المحيط الهادئ الأمريكي الأدميرال جون أكويلينو: "في هذه الأوقات الصعبة من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تعمل قواتنا البحرية معًا لحماية ممرات الشحن الحيوية وضمان حرية الملاحة عبر المياه الدولية، وسوف نعمل بأمان باستخدام إجراءات التخفيف الحصيفة".