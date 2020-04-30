المغرب: سيطرنا على كورونا.. وأعداد الوفيات تتراجع

قال رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني اليوم الخميس، إن بلاده تمكنت بفضل عوامل عديدة من السيطرة والتحكم في تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في المملكة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال العثماني، في كلمة بمناسبة انعقاد المجلس الحكومي: "الحمدلله حالات الشفاء تتزايد يوما بعد يوم، وتجاوزت خلال الأيام الأخيرة عدد حالات الإصابة، كما تناقص عدد الوفيات بشكل كبير جدا، على الرغم من أن فقدان روح واحدة يشكل خسارة لا تعوض".

وأضاف المسؤول المغربي،: "المؤشر المتعلق بنسبة الفتك في بلادنا انتقل من 7%، وهي نسبة مقلقة، إلى أقل من 4%، ويتجه ليعادل مستوى أقل النسب في العالم، وذلك بفضل تضافر جهود الجميع وتدخلات الجهات المختصة، وخصوصا منهم العاملون في المجال الصحي".

وجدد رئيس الوزراء المغربي، التأكيد على ضرورة الاستمرار في التقيد بإجراءات الحجر الصحي وبمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والسلطات المعنية بهذا الصدد، من أجل تجاوز المرحلة.