 الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجع بنسبة 3.5 %، ما يعادل 214.04 نقطة، ليصل عند مستوى 5901.21 نقطة.

الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي

وسجل الجنيه الإسترليني اليوم إرتفاعاً في أسواق المال اللندنية مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

وتداول الإسترليني، مع موعد إغلاق الأسواق مرتفعاً مقابل الدولار بنسبة 0.91 % عند 1.2584 دولار، وبنسبة 0.43 مقابل العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1513 يورو.