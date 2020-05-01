إزاي متعطش في رمضان؟.. "100 مليون" صحة تقدم نصائح للمواطنين

قدمت مبادرة "100 مليون صحة" مجموعة من النصائح للمواطنين خاصة بشهر رمضان وهى تناول كمية مياه بعد الفطار، لافتة الى أن لها فوائد "متتعوضش" على حد وصفها ، تزامنا مع ذلك يستعرض "الوطن" فى نقاط هذه النصائح :

- قالت المبادرة حاول تشرب من كوباية مياه لـ ٢.٥ لتر مياه بمعدل كوباية كل ساعة في الفترة اللي ما بين الفطار والسحور

- قامت المبادرة بإيضاح كيفية شرب كميات كافية من الماء للتفادي شعور العطش عن طريق شرب مياه كافية وتناول الخضروات والفواكه والتى تعد مهمة للسوائل فى الجسم فبعض الخضروات تحتوى على ماء كالجرجير.

- العمل على تقليل تناول الأطعمة المملحة حيث إن الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الملح أو التوابل الحارة، تزيد من الشعور بالعطش، وحاجة الجسم لشرب الماء، لذا فإنه لا ينصح بتناول هذه الأغذية خلال وجبة السحور، إذ يمكن أن تسبب الشعور بالعطش الشديد خلال ساعات االصيام.

- البعد عن تناول الحلويات أو تناولها بقدر معين فتناولها بكثرة يزيد من الشعور بالعطش وذلك بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من السكر