"الطب الوقائي" يفحص مخالطين لـ8 مصابين بكورونا في قنا

توجه فريق الطب الوقائي بمديرية الصحة بقنا، اليوم الخميس، إلى منطقة الشؤون خلف مدرسة نجع السيد، لمتابعه مخالطين لحالة مصابة بفيروس كورونا، حيث تم إرسال المخالطين المشتبه بهم إلى مستشفيي حميات قنا وصدر قنا لإجراء الفحوصات اللازمة.

وبحسب بيان صادر من إدارة قنا الصحية، فإن الفريق فحص أيضًا مخالطين لـ8 مصابين، وانتقل ايضا إلى مناطق الشيخ يونس، والدولفين، وخلف النساجون الشرقيون، وخلف نادي الشرطة، ومدينة العمال، وشارع صيدلية الدكتورة إنجي، وإلى المساكن شارع مكتبة الأبنودي، وإلى شارع صيدلية الإيمان، لمتابعة مخالطين لكل حالة، وجميعهم بخير وبصحة جيدة، ولم تظهر أي اعراض على أي منهم.

وأشار البيان إلى أنه تم التنبيه على هؤلاء المخالطين بالعزل بالمنزل بالمدة المقررة، واعطائهم التعليمات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والإبلاغ على الفور في حال ظهور أي أعراض في أي وقت.