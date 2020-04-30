عاجل.. القضاء الإداري ينظر أولى دعاوى وقف برنامج رامز جلال الأحد

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، جلسة الأحد المقبل الموافق 3 مايو لنظر الدعوى المقامة من المحامي فهمى بهجت بوقف برنامج رامز مجنون رسمي، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منع بيع ترددات شركة (MBC)، مع ما يترتب على ذلك من آثار وقف بث برنامج (رامز مجنون رسمي) الذي يقدمه الفنان رامز جلال على ترددات النايل سات.

تُعقد الجلسة برئاسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، الدكتور فتحي هلال، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

وحملت الدعوى المقامة من بهجت رقم 39636 لسنة 74 ق، ضد وزير الدولة للإعلام بصفته ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يطالب فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وقف عرض وبث برنامج (رامز مجنون رسمي).

وأكدت الدعوى أن الفنان رامز جلال دأب على الظهور في شهر رمضان الكريم ببرنامج هزلي على قنوات mbc، وهو يقوم على فكرة مقلب، ولكن هذا العام جاء رامز باسم "رامز مجنون رسمي" وهو يعبر عن العنف الحقيقي، واخترع كرسي يجعل الجالس عليه مكبل لا يستطيع الحركة، ويمارس معه أقسى أنواع العذاب ليحقق ما يتمنى من مشاهدات، ويستخدم الثعابين والكهرباء والمياه وغيرها من أساليب العذاب، ويطالب ضيوفه بمدحه بطريقة إجبارية دون وجه حق.

وأكد التقرير الطبى الفنى الصادر من الصحة النفسية بالعباسية بأن البرنامج يشكل ضررا على الطفل والأسرة والمجتمع ويعد تحريضا على استخدام العنف.