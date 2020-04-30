نقابة الأطباء بالدقهلية تدعم فرق التأمين الصحي بـ"زيارة"

نظمت نقابة أطباء الدقهلية، اليوم، زياره نقابية لدعم فريق العمل بفرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي، في وجود قيادات الفرع وقيادات عيادة العباسي الشاملة للتأمين الصحي بمدينة المنصورة.

حضر الزيارة الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، والدكتور مصبح أمين، رئيس فرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي، والدكتور محمد المتولي مدير عيادات العباسي الشاملة للتامين الصحي بمدينه المنصورة، والدكتور حامد عزت العراقي رئيس قسم الكلي بمستشفى المنصورة الدولي.

وقال الدكتور أسامة الشحات، إن الزيارة كانت بغرض تقديم الدعم المعنوي للفريق الطبي بالتأمين الصحي، وأيضا لتهنئة للدكتور مصبح أمين بتجديد الثقة فيه كرئيس لفرع شمال شرق الدلتا.