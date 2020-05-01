تفاصيل تصوير مشهد محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق في "الاختيار"

تصدر مشهد محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرضه بالحلقة 7 من مسلسل "الاختيار" مع المخرج بيتر ميمي، بعد أن قام الإرهابي هشام عشماوي بالتخطيط للحادث من خلال رصد موكبه وتصويره، وتضمنت الحلقة استعراض لتفاصيل خطة الإرهابي هشام عشماوي والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي لتنفيذ عملية الاغتيال.

"قبل تنفيذ المشهد قام بيتر ميمي بتقديم محاكاة للعملية الإرهابية مع المؤلف باهر دويدار وأبطال العمل"، هكذا تحدث أحمد حمدي مونتير العمل عن تفاصيل تصوير المشهد قائلاً، "استغرق تصويره حوالي يوم كامل، حيث اختار "بيتر" مكانا شبيها بالموقع الحقيقي الذى تم تنفيذ فيه العملية الإرهابية، وركزنا على التفاصيل الخاصة بتهدئة السيارة قبل المطب، وما حدث في الكشك والطفل الذي أمامه وركزنا على زوايا التصوير من كل الجهات كما وصف "عشماوي" في اعترافاته.

وأضاف لـ"الوطن"، "حرصنا على أن تكون كل المشاهد مُوثقة، لأن العمل يعُتبرتوثيقاً للتاريخ، فكل شيء كان مدروسا، والتأكيد جاء من خلال اعترافات "عشماوي"، لذا حرصنا على الاستعانة بالمشاهد الأرشيفية حتى تدعم صورة المسلسل، ودور المونتاج في هذا المشهد بأن نشعر المشاهد أنه يعيش الحادث حقيقيًا دون أي شعور مختلف".

ويوثق مسلسل الاختيار بطولات الشهيد أحمد المنسي، وفي المقابل الآخر يوثق الاختيار الأسوأ للإرهابي هشام عشماوي، وجرائمه التي ارتكبها في حق الوطن والمجتمع، حتى يعلم الجميع الفرق بين زميلين أحدهما اختار معسكر الوطن والآخر فضل معسكر الإرهاب.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من الفنانين، منهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبدالله، وكريم عبدالخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجي.