باكستان: مقتل جندي وإصابة مدنيين جراء إطلاق نار عند الخط الفاصل بكشمير

أعلن الجيش الباكستاني اليوم، مقتل جندي باكستاني وإصابة مدنيين اثنين بجروح جراء إطلاق نار من جانب القوات الهندية عند الخط الفاصل في كشمير.

وأوضح الجيش الباكستاني في بيان نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن القوات الهندية تستمر في "انتهاك وقف إطلاق النار وتستهدف مناطق مأهولة بالسكان على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل"، مما أسفر عن مقتل جندي باكستاني وإصابة مدنيين بجروح، جرى نقلهما إلى مستشفى قريبة لتلقي العلاج.

وأضاف الجيش، أن القوات الباكستانية المرابطة على الخط الفاصل ردت بقوة على مصدر الهجوم، وأن هناك تقارير عن خسائر كبيرة في صفوف القوات الهندية.

وعلى صعيد متصل، زار رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، القوات المرابطة على الخط الفاصل في كشمير، حيث أطلع على الوضع الراهن، وانتهاكات وقف إطلاق النار من قبل القوات الهندية واستهدافها مناطق مأهولة بالسكان على الخط الفاصل ورد الجيش الباكستاني.