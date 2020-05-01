زاهي حواس: من وأنا صغير بقول هبقى رئيس هيئة الآثار

قال عالم الآثار الدكتور زاهي حواس إنه بدأ كتابة سيرته الشخصية ووصل لـ13 فصلا حتى الآن "زمان وأنا صغير أقول أنا هبقى رئيس هيئة الآثار".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، أنه يكتب الآن فصلا عن الآثار التي استردها والمعارك التي خاضها، متذكرًا عرض متحف اللوفر لأربع قطع أثرية مسروقة، وأنه طالب بعودة هذه القطع ووعده مدير المتحف بإرجاع القطع بعد 6 شهور ولم يرجعها.

وأوضح حواس أنه طرد بعثة متحف اللوفر من العمل في منطقة سقارة وأوقف عملهم وبعدها الرئيس الفرنسي ساركوزي اتصل بالرئيس مبارك وتواصل معه مبارك لمعرفة سبب إيقاف بعثة اللوفر وأخبره بالسبب الحقيقي، لافتًا إلى أن مبارك وافقه على موقفه.

وأشار حواس إلى أنه استغل علاقاته لإبعاث شباب الباحثين الأثريين للخارج في مهمات تعليمية "كنت بحلفهم على المصحف انهم يرجعوا تاني إلا واحد بعد الثورة قولت له سافر ومترجعش".

وتحدث حواس عن ثورة يناير قائلًأ: "هي مش ثورة لأن ركب عليها الحرامية واللصوص ووقفت موظفين وواحد كان مأجر محل في متحف صرف 10 مليون جنيه عشان يحبسني ومقدرش وكان بيوزع فلوس على الموظفين عشان يقولوا زاهي حواس حرامي آثار".

وتابع: "أبويا كان بيقولي اوعى يا زاهي تحط صباعك تحت درس حد وعشان كده أنا طول عمري ماشي صح".