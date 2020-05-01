أستاذ بكلية الطب: العلاج ببلازما الدم تم استخدامه قبل ظهور كورونا

قال الدكتور أحمد محمد الجندي، أستاذ بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن العلاج عن طريق حقن بلازما الدم من شخص تم شفاءه من فيروس كورونا لأخر مصاب بالفيروس فكرة تم استخدامها من قبل مع الإنفلونزا الإسبانية، كما تم استخدامها أيضا من منظمة الصحة العالمية في عام 2014 لعلاج فيروس الإيبولا وعلاج أنفلونزا الخنازير.

وأضاف "الجندي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن الأشخاص الذين أصيبوا بتلك الفيروسات ثم تعافوا فقد اكتسبوا أجسام مضادة للفيروس تحاربه في حال عادت الإصابة إليه، موضحا أن العلماء حاليا حول العالم يقومون بإجراء ذلك على المصابيين الجدد، حال كان المتعافي خاليا من الأمراض المزمنة.

وأكد أن الشخص المتعافي من فيروس كورونا يقوم بالتبرع بـ"بلازما الدم" أو "الدم الأبيض" وهي التي تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس: "لما بيتم التبرع بهذه الكميات بيتم الكشف عن الأجسام المضادة داخلها والتأكد بأنها تحتوى على كميات كافية، ويتم تركيزها في المعامل ثم استخدامها في علاج مرضى حالتهم سيئة، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء يساعد المرضي كخط دفاعي إضافي لحاجة هؤلاء المرضي لتلك الأجسام من أجل مكافحة الفيروس.