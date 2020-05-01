الشرطة السودانية تعتقل 23 شخصا تجمهروا أمام سجن كوبر

أعلنت الشرطة السودانية إلقاء القبض على 23 من المواطنين الذين تجمهروا أمام سجن كوبر، في الخرطوم، في وقفة يطالبون فيها بإطلاق سراح المحتجزين من أعضاء حزب المؤتمر الوطني المحلول، الذين هم في انتظار أو قيد التحقيق والاستجواب في قضايا تتعلق بالانقلاب على الشرعية الدستورية عام 1989 أو تهم بالفساد وسوء استغلال السلطة.

وقالت وزارة الداخلية السودانية، في بيان مساء أمس الخميس، إن مجموعة محدودة من المواطنين نفذت اليوم وقفة احتجاجية بحي كوبر، والشرطة أمرتهم وفي حضور النيابة بالتفرق، إلا أنهم لم يستجيبوا.

وأوضحت الوزارة السودانية أنه ألقي القبض على 23 منهم وفتحت بلاغات ضدهم بموجب أمر الطوارئ الصادر وفقا لحالة الطوارئ الصحية.

وناشدت قوات الشرطة المواطنين، في ظل تدهور الوضع الصحي حسب تقارير الجهات المختصة، بضرورة الالتزام الصارم بموجهات لجنة الطوارئ الصحية العليا وتنفيذ التباعد الاجتماعي.

وزير الصحة السوداني يلغي زيادة أسعار الدواء

من جانبه، ألغى وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، زيادة في أسعار الدواء كان أقرها المجلس القومي للأدوية والسموم.

وقال وزير الصحة السوداني، في تصريح عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية مساء أمس الخميس، إن الدواء المنتج محليا زاد سعره بنسبة 100%، والمواطن الذي يواجه وباء كورونا السمتجد "كوفيد 19" والأمراض الأخرى لا يستطيع أن يتحمل هذه الزيادة في أسعار الدواء.