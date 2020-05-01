جندي تركي يطلق النار على دورية شرطة ألمانية يونانية مشتركة

أطلق جندي تركي النار على أفراد دورية شرطة ألمانية يونانية مشتركة تابعة لقوة "فرونتكس" لمراقبة الحدود الأوروبية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في برلين، أمس الخميس، إن الجندي التركي أطلق النار، مساء الثلاثاء الماضي، في أثناء مرور دورية مراقبة يونانية ألمانية مشتركة تابعة لـ "فرونتكس"، عند نهر إيفروس، على الجانب اليوناني من الحدود.

وأضاف متحدث باسم وزارة الداخلية أن الجندي أطلق النار أثناء مرور دورية أخرى للشرطة اليونانية، بالمنطقة ذاتها، مؤكدا عدم إصابة أي من أفراد الدورية المشتركة بأذى.

من جهته، صرح متحدث باسم "فرونتكس" في مقرها بوارسو، عاصمة بولندا، بأن السلطات اليونانية تجري تحقيقا في الحادث.

وأكدت الداخلية الألمانية ذلك في تقرير بهذا الشأن نشرته مجلة "شبيجل" في نسختها الإلكترونية.