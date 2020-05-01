مصريون بعد هجوم بئر العبد: بطولات منسي استفزت الإرهابيين

في الوقت الذي كان يتابع المصريون فيه مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول القصة البطولية للشهيد العقيد أحمد منسي والجهود التي يبذلها الجيش المصري في سيناء لمواجهة الإرهاب، ارتوت سيناء بدماء أبطال جدد في هجوم وقع أمس الخميس ضد مركبة مدرعة في منطقة بئر العبد شمالي سيناء، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 10 عسكريين.

ومساء أمس الخميس، أعلن المتحدث العسكري في مصر عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، في هجوم استهدف أحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، بـشمال سيناء، بعبوة ناسفة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، على الهجوم الإرهابي في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن".

وأضاف الرئيس السيسي: "لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".

وتابع الرئيس السيسي قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها".

وعقب الهجوم، ربط الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مسلسل "الاختيار" والهجوم الإرهابي الجديد، معتبرين أن العمل الدرامي الذي يتناول بطولات العقيد أحمد منسي، الذي توفي في هجوم إرهابي بسيناء عام 2017، وزملائه في الجيش المصري "استفز الإرهابيين".

ونشرت مستخدمة لموقع "تويتر" تدعى سلوان علي، صورة لجهاز التلفزيون ويظهر فيه الفنان أمير كرارة بالزي العسكري المصري، في لقطة من المسلسل، بينما يظهر شريط الأخبار العاجلة في أسفل الشاشة للإعلان عن الهجوم الإرهابي وضحاياه.

وعلقت على الصورة بالقول: "خبر عاجل والمسلسل شغال: انفجار عبوة ناسفة في شمال سيناء أسفر عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.. اللي بنتفرج عليه كمسلسل هو حقيقية عايشنها كل يوم، واللي مش شايف دا يبقى أعمى أو عنده مشكلة. الله يرحم اللي استشهدوا النهاردة و كل أبطالنا في سيناء".

وقالت مستخدمة تدعى حنين عماد، في تغريدة على تويتر: "أعتقد أن بعد مسلسل الاختيار، أي خبر عن تفجير في سيناء واستشهاد الضباط والعساكر، مش هيعدي مرور الكرام على بعض الناس زي الأول".

وتابعت: "أعتقد استوعبنا المأساة بجد لما شوفناها وحسينا بيها ودموعنا نزلت رحم الله شهداء اليوم في سيناء".

أما المستخدم حسين العمدة، فنشر خبر مقتل الضابط، مستخدما وسم "#والله_كتير_ومبنخلصش"، في إشارة إلى أن المصريين لن يتوانوا عن الدفاع عن أرض مصر ككل، وسيناء على وجه الخصوص.