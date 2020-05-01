صامدون رغم الأحزان.. مصر بفئاتها تنتفض ضد حادث بئر العبد الإرهابي

رووا بدمائهم بدمائهم وعرقهم تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة، استشهدوا غدرا وهم يعملون لحماية الوطن من أعدائه، حيث شن إرهابيون عملية ضد رجال القوات المسلحة أسفرت عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 مجندين، عقب انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

لتعود إلى الأذهان ذكري الحادث الأليم الذي وقع في أغسطس 2012، حيث قضت مصر ليلة حزينة لمقتل 16 ضابطا مصريا وإصابة 7 آخرين، غدرا أثناء تناول إفطارهم فى نقطة حدودية برفح، وتوالت ردود الأفعال من الرئاسة المصرية والجيش ووزارة الداخلية، وأكد الجميع على الرد بقوة على مرتكبى هذا الجرم الشنيع فى حق خير أجناد الأرض.

وفي حادث اليوم، انتفضت الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها والشعب لنعي شهداء الواجب، حيث الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشهداء وكتب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان".

وأضاف رئيس الجمهورية: "قادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة، رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة. حفظ الله مصر وشعبه، اتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

كذلك نعى مجلس الوزراء وجميع الوزارات في مصر، شهداء الحادث وعبروا عن حزنها على شهداء القوات المسحلة، وعبروا عن ثقتهم في رجال القوات المسلحة، الذين يعملون للدفاع عن أرض الوطن، وأن ذلك الحدث لن يحبط عزيمتهم حماسهم في الدفاع عن الوطن.

كما نعت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على فيسبوك شهداء القوات المسلحة، "دماء شهدائنا الأبرار ستكون لعنة تحل على هؤلاء المجرمين المفسدين الخائنين"، كذلك نعت الطائفة الإنجيلية في مصر شهداء حادث بئر العبد الإرهابي، مؤكدة أن مصر صامدة في مواجهة الإرهاب.

وقدمت الهيئة الوطنية للإعلام التعازي لأسر ضحايا حاث بئر العبد، مؤكدة أن العمليات الإرهابية اليائسة، لن تثني عزيمة وإرادة الدولة في القضاء على الإرهاب، كما أعلنت عدة فضائيات الحداد على شهداء الوطن، وضعت كل من فضائية: DMC والحياة وإكسترا نيوز وCBC، منذ قليل، شارة حداد أعلى يسار الشاشة.

كذلك نشر المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نعيا لاستشهاد وإصابة 10 من أفراد القوات المسلحة بمنطقة بئر العبد بسيناء، وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تنعى أسرة مسلسل الاختيار شهداء الوطن في جنوب مدينة بئر العبد، وندعو الله بالشفاء للمصابين.. حفظ الله مصر، ورحم الله شهداء الوطن، تحيا مصر".

كما نعى مجموعة من نجوم الفن، شهداء بئر العبد، حيث نشر الفنان محمد إمام تغريدة له عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" :"إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله شهداء الواجب في بئر العبد وخالص تمنياتي بالشفاء للمصابين.. ربنا يحفظ بلدنا من كل سوء"، كذلك طالب الفنان آسر ياسين، زملاءه وجمهوره، بتفعيل مبادرة "حيوهم فين ما كنتم.. دول ماتوا علشان سلامكم"، والتي تتضمن صورهم الشخصية على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وهم يقومون بإلقاء تحية تعظيم سلام لأرواح الشهداء.

وعبر الكثير من الشعب المصري عن حزنهم على شهداء بئر العبد، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فحرصوا على الدعاء وأن ينالو مكانة الشهداء، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلون على فراقهم، وتشجيع القوات المسلحة على الاستمرار في واجبهم في محاربة أعداء والوطن.

كذلك أكد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ثقتهم في الجيش المصري وفي الجهود التي يبذلها لحماية الوطن وسلامة أراضيه.