صور.. المئات يشيعون جثمان شهيد سيناء في المنوفية

شيع المئات من أهالي قرية الدبايبة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، جنازة المجند الشهيد شحاتة مصطفى من أمام المقابر، والذي استشهد بالأمس في عملية إرهابية في بئر العبد بشمال سيناء.

شارك في الجنازة النائب هشام عبد الواحد عضو مجلس النواب، رئيس لجنة النقل، والمستشار العسكري لمحافظة المنوفية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالإقليم، وسط حضور أمني مكثف بمقابر العائلة.

وردد مشيعو الجنازة هتافات منددة بالحادث الإرهابي من بينها، "يا شهيد نام وارتاح"، و"لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية، بعد الإعلان عن استشهاد ابنهم.