ناعيا شهداء سيناء.. محافظ كفر الشيخ يدعو لمواجهة "رؤوس الفتنة"

نعى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، ببالغ الأسى شهداء مصر أبطال القوات المسلحة، الذين استشهدوا جراء انفجار مدرعة بعبوة ناسفة في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وقال محافظ كفر الشيخ، في بيان صادر عنه: "ننعى بمزيد من الحزن والألم، وأجهزة وأبناء المحافظة، استشهاد عدد من ضباطنا جنودنا الأبطال شهداء الواجب في أحداث سيناء، والذين استهدفتهم يد الغدر من قِبل مجموعات إرهابية غادرة، وما حدث من عمليات إرهابية جبانة في سيناء، يجب أن يدعونا إلى حالة من حالات الاستنفار الوطني لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية دعاة الفكر الشيطاني المتطرف، رؤوس الفتنة أتباع الشياطين، والقصاص لشهداء الواجب الذين سقطوا وهم يدافعون بشرف عن أرض مصر وأمنها في شمال سيناء ضد قوى الشيطان والإرهاب الأعمى".

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 مجندين، عقب انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

وأضاف في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن القوات المسلحة تؤكد استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.