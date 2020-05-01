حملات لمنع التجمعات ورفع الإشغالات بمدينتي العاشر من رمضان و6 أكتوبر

صرح المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه تم شن حملة لرفع الإشغالات وإخلاء الباعة الجائلين والتأكيد على غلق الأسواق التي تتردد عليها أعداد كبيرة بعدة مناطق بمدينة العاشر من رمضان، مشيراً إلى أن الحملة تأتي في إطار منع التجمعات بين المواطنين بالمدينة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "شاهين"، أنه أثناء مرور لجنة من الإدارات المختصة بالجهاز بعدة مناطق، شوهد عدد من الباعة الجائلين غير الملتزمين بقرارات الدولة بالتواجد بجوار الأسواق المغلقة، وعلى الفور قام جهاز المدينة وشرطة المرافق، بإخلاء جميع الباعة الجائلين بمنطقة صيدناوي والأردنية بمركز المدينة، ومنطقة الحي الرابع وغيرهما من المناطق، والتنبيه عليهم بعدم التواجد بجوار الأسواق المغلقة والالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن تداعيات فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أكد المهندس خالد شاهين، استمرار أعمال التطهير والتعقيم بأنحاء المدينة كافة، موضحاً أنه تم تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم بالمباني الخدمية بالمدينة، وخاصة مباني الخدمات الصحية لحماية العاملين والمترددين على الوحدات الصحية من الإصابة بفيروس كورونا، وحفاظا على صحة المواطنين.

من جانبه قاد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حملة مكبرة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بمنطقة أبو الوفا بجنوب الأحياء بالمدينة، وذلك بالتعاون بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة المرافق بالمدينة.

وقال المهندس شريف الشربينى، إن الحملة أسفرت عن ضبط مخالفة بإحدى الوحدات السكنية بالعمارة رقم (110)، وكذا مخالفة بالوحدة السكنية بالدور الأرضى بالعمارة رقم (148) بمنطقة أبو الوفا جنوب الأحياء، حيث قام مالكا الوحدتين بهدم الحوائط الخارجية بغرض فتح محال تجارية، وذلك لمخالفة تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى، وكذا ضبط عدد من مركبات التوك توك المخالفة وإزالة عدة إشغالات بالمنطقة.

وأضاف المهندس شريف الشربينى، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكى الوحدتين وتعهدا بإعادة الوحدتين إلى أصلهما وغرضهما الأساسي كوحدتين سكنيتين، مؤكداً استمرار الحملات المفاجئة لضبط كافة أوجه المخالفات والإشغالات وإظهار المدينة بالشكل الحضارى اللائق بها، وأن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة لشن حملات رفع الإشغالات وضبط المخالفات بالمدينة.