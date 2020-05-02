كل يوم خدمة من البيت.. استخرج بدل الفاقد لبطاقة التموين إلكترونيا

منذ اللحظة الأولى من إعلان عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الحترازية للحد من انتشار الفيروس، وكان أهم تلك القرارات منع التجمعات، والحرص على ممارسة التباعد الاجتماعي والتخفيف من التزاحم، حتى لا يصبح بيئة خصبة لانتقال الفيروسات.

كما ناشدت الحكومة المصرية جميع المؤسسات والهيئات المختلفة بتحويل إجراء جميع الخدمات إلكترونيا، حتى لا يضطر المواطن إلى النزول، ويقدم موقع "دعم مصر" خدمة استقبال طلبات بدل الفاقد والتالف للبطاقات التموينية إلكترونيا.

وتستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لمتابعيها، خطوات تسجيل طلب استخراج بدل فاقد أو تالف لـ البطاقة التموينية من خلال موقع إدارة دعم مصر:

خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين إلكترونيًا

1- الدخول على موقع إدارة دعم مصر، واختيار أيقونة تقديم طلبات بدل فاقد أو تالف الموجودع أعلي يسار الصفحة الرئيسية.

2- تظهر الصفحة الخاصة بتقديم الطلبات، والتي تتطلب إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة.

3- تظهر الصفحة الخاصة بعرض بيانات البطاقة، متضمنة اسم صاحبها، ورقم البطاقة التموينية، وحالتها ما إذا كانت سارية أم لا، ثم يتم طلب إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

4- وبالضغط على كلمة عرض تظهر الصفحة الخاصة بإدخال رقم الهاتف المحمول المسجل على بيانات البطاقة التموينية.

5- تظهر بعد ذلك الصفحة الخاصة بتقديم طلب بدل الفاقد أو التالف بعد عرض بيانات البطاقة بالكامل، وبالضغط عليها يتم تسجيل الطلب لدى إدارة التموين التابع لها البطاقة.