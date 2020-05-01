إصلاح خط مياه منطقة فنارة في الإسماعيلية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب، الانتهاء من أعمال الإصلاح لخط مياه قطر 450 مم وبطول 20 مترا بمنطقة فنارة بمركز ومدينة فايد والمغذي لمناطق أبورمانة وكسفريت والجزيرة البيضاء ومدرسة الزراعة، وإعادة ضخ المياه.

وأشار عصمت إلى أن الشركة وفرت سيارات مياه شرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع طوال فترة أعمال الإصلاح، والتي حرصت فيها الشركة على تكثيف الأعمال لعودة الأمور إلى طبيعتها وإعادة ضخ المياه في أقل فترة زمنية ممكنة.

ومن جهة أخرى أوضح عصمت أن الشركة تواصل حملاتها المكثفة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في أعمال التطهير والتعقيم بجميع مراكز ومدن محافظات القناة.