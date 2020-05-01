"القومي لحقوق الإنسان" يثمن تضحيات القوات المسلحة ويدين الإرهاب

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فايق، عن عميق إدانته واستنكاره للعمل الإرهابي الخسيس الذي وقع مساء أمس، بجنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وأدى إلى استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود من قواتنا المسلحة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة.

وثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدور البطولي والتضحيات التي تقوم بها قواتنا المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن ومحاربة الإرهاب.

وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، إدانته القوية والقاطعة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مرتكبوه، وحيثما ارتكب وأيا كانت أغراضه، فهو يتنافى مع كل الشرائع والقيم والأعراف الدينية والإنسانية، ويشكل أفدح الجرائم التي تنتهك حقا أساسيا من أسمى حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة ويستهدف سلامة المجتمعات وتقويض الأمن والاستقرار.

وشدد المجلس، على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجرائم الإرهابية التي باتت تشكل جريمة منظمة عابرة للحدود تؤثر علي السلم والأمن الدوليين.

وأكد رئيس المجلس، أن هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة موجهة ضد الشعب المصري كل، لافتا إلى أنه على ثقة بأن هذه الأعمال الجبانة تزيد الشعب المصري إصرارا وعزيمة للاصطفاف خلف قيادته لمواجهة الإرهاب، ودحره واجتثاثه من جذوره، وأن هذه المحاولات لن تثني عن المضي في طريق النهوض والتقدم.

ويتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بخالص العزاء والمواساة في شهداء الواجب الوطني لأسرهم متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.