الاتصالات: 104 ملايين مشترك بخدمات الهاتف المحمول والثابت بنهاية 2019

اعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصول عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت نحو 104.1 مليون مشترك في نهاية الفترة أكتوبر-ديسمبر 2019، مقارنة بنحو 101.6 مليون مشترك بنهاية ديسمبر 2018.

92% نسبة مشتركي الهاتف المحمول

وقالت وزارة الاتصالات، في أحدث التقارير الصادرة عنها، أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول بلغ 95.3 مليون مشترك مقارنه بـ93.7 مليون مشترك في نهاية 2018، حيت سجّل عدد مشتركي الهاتف المحمول ما نسبنه نحو 92% من إجمالي مشترك الخدمات، فيما بلغ عدد مشتري الهاتف الثابت 8.76 مليون مشترك نهاية 2019.

وتابع التقرير، أنَّ معدل انتشار الهاتف المحمول بلغ 95.38% في نهاية ديسمبر 2019، مقارنة بنحو 95.5% بنهاية ديسمبر 2018، بمعدل تغيير سنوي -0.12%، من ناحية اخرى بلغ عدد انتشار الهاتف الثابت 7.7%.

شركات المحمول العاملة تضخ استثمارات بـ15 مليار جنيه خلال 2020 لتطوير البنية التحتية

من جانبها، أعلنت شركات المحمول العاملة في السوق المصرية عن ضخها استثمارات جديدة تقدر بنحو 15 مليار جنيه خلال عام 2020، لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات، حيث خصصت اتصالات مصر استثمارات بقيمة 4.5 مليار جنيه خلال عام 2020، فيما خصصت شركة "أورانج مصر" استثمارات بشبكتها خلال العام الجارى تبلغ 4 مليارات جنيه لتطوير وتحديث البنية التحتية فى أنحاء الجمهورية.

وقالت مصادر بالمصرية للاتصالات، إنَّ الشركة رصدت 17 مليار جنيه لعامي 2019 و2020، إضافة إلى الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل والمقدرة بقيمة 26 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ إجمالى الاستثمارات 43 مليار جنيه منذ 2014.

وأعلنت شركة "فودافون"، أنها استثمرت أكثر من 9 مليارات جنيه في الشبكة على مدار العامين الماضيين، وذلك لتطوير البنية التحتية وتوفير جودة خدمة متميزة لعملائها تواكب إطلاق خدمات الجيل الرابع في مصر.