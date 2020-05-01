"العامة للبترول" تدين حادث بئر العبد الإرهابي.. وتنعى شهداء الواجب

أدان محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف أحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

ونعى رئيس نقابة البترول، شهداء الواجب الوطني الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن والحفاظ على أمنه وأمانه، سائلًا الله عز وجل واسع الرحمة والمغفرة، وللمصابين تمام الشفاء العاجل.

وأضاف جبران، في بيان له أن الشعب المصري، بجميع أطيافه وانتماءاته السياسية، يقفون خلف القيادة السياسية والجيش والشرطة في حربهم الضروس ضد الإرهاب.

وأكد أن هذه العمليات الغادرة لن تزيدنا إلا إصرارًا على تطهير مصر من العناصر الإرهابية، مبينا أن العمل الإرهابي في شهر رمضان المبارك يؤكد أن الاسلام بريء ممن يدعون أنهم مسلمون ويحللون دم الأبرياء سواء من الجيش أو الشرطة أو المواطنين.