سقوط 4 تجار كيف بحوزتهم 65 طربة حشيش و10 آلاف قرصا مخدرا

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة مقيمان في البحيرة ومطروح، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، وبحوزتهما 65 طربة حشيش وزنت 11.750 كيلو جرام.

كما ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة في المنوفية، تخصصا في الاتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على نطاق واسع بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما 10000 قرص مخدر، واعترف المتهمون بحيازتهم المخدرات بقصد الاتجار، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو مليون و465 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.