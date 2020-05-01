الدفع بـ5 سيارات أغذية لدعم أهالي قرية نهطاي في الغربية

أعلن المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، الدفع بـ 5 سيارات خضروات وفاكهة لدعم أهالي منطقتي "الجمعية الشرعية" و"الجمالية" المعزولتين جراء ظهور إصابات بفيروس كورونا بنطاقهما، والواقعتين في قرية نهطاي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، للدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، بعزل المنطقتين عقب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بنطاقهما.

وأشار وكيل وزاره التموين، إلى أنه تابع سير السيارات المحملة بالسلع والخضروات للمرور على المنازل وتوفير احتياجات الأسر من الخضروات والفاكهة بأسعار مدعمة أقل من سعر الجملة.

كما وجه وكيل وزاره التموين، المحاسب أسامة رجب مدير إدارة تموين مجلس قروي نهطاي بتوفير 400 إسطوانة غاز أخرى بخلاف 600 إسطوانة جرى توفيرها أول أمس، وكذالك المرور على المخابز للتأكد من توافر حصص الدقيق المخصص لإنتاج الخبز.