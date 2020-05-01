سوهاج تودع اثنين من شهداء حادث بئر العبد الإرهابي

ودع أهالي محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، اثنين من أبنائها الأبطال من شهداء حادث بئر العبد الإرهابي.

حيث شهدت قرية «إدفا»، تشييع جثمان الشهيد المجند محمد حسانين عبدالوهاب، ابن مركز سوهاج، فيما ودع أهالي مدينة أخميم، الشهيد أحمد علي محمد أحمد، من ضحايا الحادث الإرهابي أمس في شمال سيناء.

ووصلت طائرة عسكرية، عقب صلاة الظهر، تحمل جثماني الشهيدين، حيث كان في استقبالهما اللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج، بالإنابة عن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه العقيد أسامة رشاد المستشار العسكري للمحافظة، والمقدم عمرو عزت نائب المستشار العسكري.

وشيع الأهالي في مدينة أخميم جثمان الشهيد أحمد علي، في جنازة عسكرية مهيبة حيث تجمع المئات من أهالي المنطقة، ورددوا هتافات: "لا اله الا الله.. الشهيد حبيب الله"، وسار موكبه الطاهر إلى المقابر، حيث تم إجراء صلاة الجنازة على الشهيد داخل المقابر بينما علت صرخات والدة الشهيد "عايزه حق ابني احمد"، بينما لم يقوى والد الشهيد على الوقوف، وخارت قواه فسقط على الأرض.

وسطر الشهيد على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، كلمات تنبئ بانتقال روحه الطاهرة إلى السماء دفاعا عن تراب الوطن.

وكتب الشهيد: "وسيشهد التاريخ أني قد ولدت ذكرا وتربيت رجلا.. وعشت محاربا وسأموت بطلا إن شاء الله.. فكن من تكون فأنا لا أرى أحدا".

وفي قرية إدفا التابعة لمركز سوهاج، شيع الأهالي جثمان الشهيد محمد حسانين عبدالوهاب، وسط حضور المئات من أبناء القرية، وردد المشيعون هتافات "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله"، وتم تأدية صلاة الجنازة على الشهيد بجوار المقابر.

من جانبه نعى اللواء طارق الفقي؛ محافظ سوهاج ببالغ الحزن والأسى شهداء مصر الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن في الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع بمحافظة شمال سيناء.

ووجه المحافظ خالص التعازي لأسر الشهداء، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.