شهود عيان عن انهيار شدة كوبري ميدان الساعة: "كان كل همنا سلامة العمال"

اتفق شهود عيان على أن حادث كوبري ميدان الساعة بمدينة نصر، والذي وقع مساء الخميس الماضي، كان سببه انهيار بشكل جزئي في شدة لإحدى كمرات الكوبري أثناء العمل بها وصب الأسمنت، موضحين أنهم أسرعوا فور وقوعها تجاه العمال والمهندسين من أجل الاطمئنان عليهم، حيث لم تقع أية حالات وفاة وكانت الإصابات بين العمال طفيفة وعادوا إلى العمل مرة أخرى ليستأنف العمل داخل المشروع مباشرة دون توقف.

"الفيومي": العمل لم يتوقف وعاد مرة أخرى عقب الاطمئنان على كل العمال

يحكي سيد الفيومي، 44 عامًا، صاحب محل مخبوزات بميدان الساعة، ما حدث أمس الخميس في واقعة انهيار شدة إحدى كمرات الكوبري أثناء العمل بها قائلا: "العمال كانت شغالة عادي جدًا ومفيش أي حاجة وفجأة وهما بيصبوا الأسمنت، لاقينا جزء من الناحية اللي مواجهة للمحلات وقعت، وبعدها بدقيقة الجزء اللي من الناحية التانية راح انهار هو كمان"، موضحًا أن تلك الواقعة حدثت في حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء، وأن جميع المتواجدين من مواطنين وأصحاب محلات أسرعوا تجاه الحادث للاطمئنان على العمال بالمشروع، "دول كلهم إخواتنا وكنا خايفين عليهم".

ويؤكد "الفيومي" أن حركة السير بطريق النصر توقفت لفترة قصيرة عقب الحادثة نتيجة ازدحام المواطنين في المنطقة المحيطة لانهيار الشدة، متابعًا: "ربنا سترها إن مفيش أي إصابات للعمال اللي شغالة"، مشيرًا إلى أن العمل لم يتوقف وعاد مباشرة عقب الاطمئنان على كافة العمال، مضيفًا وهو يشير بأصبعه تجاه الجزء المُنهار: "قعدوا إمبارح بالليل شغالين في الجزء اللي وقع، وأهو النهاردة من الصبح بدري وهما بيكملوا الشغل".

"عثمان": حصلت الساعة 5 ونص المغرب.. والإصابات بين العمال كانت محدودة وطفيفة ولا توجد أية وفيات

ويتفق معه سيد عثمان، 55 عامًا، صاحب محل ملابس يقع على بعد أمتار قليلة من الشدة التي وقعت بالكوبري، قائلا: "اللي حصل إمبارح إن ماكينة صب الخرسانة كانت شغالة من الساعة 10 الصبح، وعلى الساعة 5 ونص انهارت الشدة وخدت المونة كلها ووقع الجناحين، بس العامود نفسه ثابت ومنهارش"، مؤكدًا أن كل همهم في ذلك الوقت هو الاطمئنان على العمال والمهندسين الموجودين داخل المشروع، خاصة وأنه كان هناك نحو 6 عمال موجودين فوق شدة الكوبري المنهارة، "روحنا على هناك بسرعة نشوف إيه اللي حصل، وكنا خايفين لا يكون حد حصل له حاجة من المشهد وقتها، لأنه كمان كانت تحتيهم العربية اللي بتنزل الخرسانة".

وأوضح "عثمان" أن الإصابات بين العمال كانت محدودة وطفيفة ولا توجد أية حالات وفاة، وأن العمل استمر مباشرة بالأمس، وجرى إزالة الانقاض الناجمة عن انهيار شدة الكوبري، متابعًا: "بصراحة ما نعرفش اللي حصل ده بسبب إيه، لكن اللي أعرفه إن الكوبري ده تقريبًا له ميعاد محدد لازم يخلص فيه خلال الشهر ده".