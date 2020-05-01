قيادات المنيا تعزي أسرتي شهيدي سيناء "علاء" و"أبانوب"

ودعت محافظة المنيا اليوم شهيدي الواجب الوطني، المجند علاء عماد سمير بن قرية "ابوان" بمركز مطاي، وأبانوب عبد التواب بولس بن قرية "طوخ" بمركز ديرمواس، واللذان استشهدا خلال الحادث الإرهابي الذي شهدته مدينة بئر العبد في شمال سيناء.

شارك الدكتور محمد محمود أبوزيد نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في جنازة الشهيد علاء عماد سمير، بقرية ابوان بمركز مطاي، بحضور العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة.

كما أناب المحافظ، محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، لتشيع جثمان الشهيد المجند أبانوب عبد التواب بولس، بقرية طوخ بمركز ديرمواس، بحضور عدد من القيادات التنفيذية.

نقلت القيادات التنفيذية للمحافظة، تعازي محافظ المنيا لأسر الشهيدين، داعيين الله عز وجل أن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان وأن يسكنهما فسيح جناته.

أكد نائب المحافظ أن أبطال القوات المسلحة يروون بدمائهم الزكية تراب وطنهم الغالي، ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر دفاعًا عن تراب مصرنا الغالية.