محافظة السويس تهدم عقارا لخطورته الداهمة على الأهالي

قام الجهاز التنفيذي لمحافظة السويس، اليوم الجمعة، بإزالة عقار لخطورته الداهمة على المواطنين، ووجود تهديد بتعرضه للانهيار.

وأصدر اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، قرار بهدم المنزل، بعد تسلمه تقريرا عن حالته يثبت خطورته الداهمة على المواطنين والعقارات المجاورة.

وقام مسئولو حى السويس برئاسة أمل أحمد إبراهيم رئيس الحي، والإدارات الهندسية بالحي بالتنسيق مع مديرية الإسكان، بإزالة العقار رقم (81) بشارع طلعت حرب، للخطورة الداهمة.

وأكد محافظ السويس، أن قرار الهدم يتم بعد قيام لجنة بمعاينة العقار، واتخاذ القرار المناسب، للحفاظ على سلامة المواطنين.