أنور قرقاش: التحالف مع مصر والسعودية يواجه هجمة إقليمية شرسة

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم، الجمعة، على "الأخبار الملفقة" التي تطال باستمرار بلاده السعودية ومصر والإمارات.

وكتب "قرقاش"، عبر حسابه على "تويتر": "أتوقف عند الأخبار الكاذبة التي تطال السعودية ومصر والإمارات وبوتيرة مستمرة من منصات معروفة ولا أستغرب، فبناء تكتل عربي ينظر إلى الاستقرار والتقدم كأساس للمنطقة ومستقبلها يواجهه هجمة اقليمية شرسة للتدخل في الشؤون العربية يساعدها الضعيف والمهمش والمؤدلج".

وكتب قرقاش، في تغريدة أخرى: "يذكرني هوس العاجز في استهدافه للإمارات والشيخ محمد بن زايد بالمثل المحلي والذي يميز بين (من يأكل الثمر ومن يعّد الطعام)، والطّعام هو نوى الثمر أي من مخلفاته، وموقعنا سيبقى دائما في الصدارة (نأكل الثمر) وليبقى المتربص العاجز خلفنا (يعّد الطّعام)".