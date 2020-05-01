الدقهلية تستغل أيام العطلات في تطهير منشآتها وشوارعها

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، استغلال أيام العطلات لتنفيذ أعمال مكثفة لرفع القمامة والأتربة، وزيادة كفاءة وصيانة الشوارع والميادين، وكذلك تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح والشوارع للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء نفذت، اليوم الجمعة، حملات تطهير للمنشآت والمصالح وأماكن التجمعات إضافة إلى الشوارع والميادين ومواقف السيارات.

وأكد المحافظ أهمية استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين، وكذا أعمال التطهير والتعقيم، مشيرًا إلى متابعته الشخصية لما يتم من إنجاز فى هذا الشأن.