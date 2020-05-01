حمدي الميرغي ضحية "رامز مجنون رسمي": بالجنيه حطينا عليه

وقع الفنان حمدي الميرغني، ضحية رامز جلال، في برنامجه "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر".

وقدمه الفنان رامز جلال بمقدمة نارية: "المقلب بينادي على صاحبة زي الأرزاق.. عملنا خطة محكمة.. سلم نفسه على طول وده جزاء اللي بيجري ورا الفلوس".

واستكمل رامز جلال: "بالجنيه حطينا عليه.. معانا عاشق الدولار المتيم بالريال.. حمدي الميرغني".

وأضاف جلال: "صاحب السنة المكسورة اللي رفض يعملها تجميل.. اللي ههريه تريقة وتحفيل.. متزعلش مني أنا حد لذوذ وجميل".

برنامج المقالب الترفيهي "رامز مجنون رسمي" من البرامج التي تعرضها "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

ويقدم رامز جلال برامج مقالب عبر شاشة "MBC مصر"، للموسم الخامس تواليًا خلال شهر رمضان الكريم، حيث يُذاع على الهواء.