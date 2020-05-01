أكاديمية النقل البحري تهدي كابينتي تعقيم لمشيخة الأزهر ودار الافتاء

أهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، اليوم الجمعة، كابينتي تعقيم لمشيخة الأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد – 19".

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، إن كبائن التعقيم تهدف لعودة عجلة الإنتاج والحياة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة في مواجهة وباء كورونا.

ووقعت الأكاديمية العربية بروتوكول تعاون مع شركة الإسكندرية للمشروعات والإنشاءات الصناعية APIC، لتقديم الدعم الفني والإشراف لإنتاج 50 كابينة يوميًا.

وتعمل الكابينة على التعقيم الذاتي للفرد بحيث يصل إلى نعل الحذاء الملامس للأرض، من خلال 8 رشاشات، خاصة أنها مزودة بجهاز حساس يعمل عند مرور الأفراد داخلها.

كانت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أهدت كبائن تعقيم لمحافظة الإسكندرية وكنيسة الأنبا أثناسيوس بمنطقة السيوف وعدد من المرافق والمنشآت الحيوية بالدولة.