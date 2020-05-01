  الحكومة البريطانية تقدم العزاء لمصر في ضحايا حادث بئر العبد الإرهابي

نقل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، إلى طارق عادل سفير مصر لدى بريطانيا تعازي الحكومة البريطانية في استشهاد وإصابة عدد من ضباط وجنود القوات المسلحة المصرية في العمل الإرهابي الغادر الذي وقع أمس الخميس، في بئر العبد بشمال سيناء.

"كليفرلي" يعبر عن شكر بلاده لقرار مصر بتصدير شحنة زي عمليات معقم

وقال "عادل"، اليوم، إن وزير الدولة البريطاني عبر من ناحية أخرى، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الحكومة المصرية بالموافقة على السماح بتصدير شحنة زي عمليات معقم إلى بريطانيا، لمساعدة الأطقم الطبية في المستشفيات البريطانية في تصديها لوباء كورونا السمتجد "كوفيد 19"، والحاجة الماسة لهذه المستلزمات الطبية.

ووصلت أمس الخميس، للأراضي البريطانية الدفعة الأولي من شحنة زي العمليات المعقم والتي تبلغ 100 ألف من إجمالي 300 ألف زي.

وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك تطورات عدد من قضايا المنطقة وعلى رأسها ليبيا، وكذلك القضية الفلسطينية في ضوء نتائج وقرار اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس الخميس.