رئيس الجزائر: بلادنا عادت لتسجيل إصابات بكورونا بسبب عدم احترام الحجر

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إن بلاده عادت إلى تسجيل الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بسبب عدم احترام الحجر وقواعد التباعد الاجتماعي.

وأضاف تبون: "قد نضطر للإغلاق والاتجاه إلى إجراءات أكثر صرامة"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، في وقت سابق، تسجيل 3 وفيات و148 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 453، والإصابات إلى 4 آلاف و154.

وأكد المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد كورونا، جمال فورار، تسجيل 42 حالة شفاء من الوباء، ليرتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى ألف و821، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت الأرقام المسجلة في آخر 24 ساعة إلى انخفاض في عدد الوفيات والإصابات مقارنة بأمس الخميس الذي سجلت فيه 6 وفيات و158 إصابة بالعدوى.